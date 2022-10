PSG x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Partida da 11ª rodada do Campeonato Francês será neste domingo (16); veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogaço! PSG e Olympique de Marselha fazem clássico na tarde deste domingo (16), no Parque dos Príncipes, às 15h45 (de Brasília), pela 11ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+.

O PSG entram em campo defendendo a liderança do campeonato. Com 26 pontos, os parisienses não poderão contar com Coman e Nuno Mendes, lesionados, e Sergio Ramos, suspenso. Após ser poupado no meio da semana, Messi deve retornar ao ataque ao lado de Neymar e Mbappé, enquanto Renato Sanches, com problema na virilha, é dúvida.

Já o Olympique de Marselha é o terceiro colocado, com 23 pontos, e busca o triunfo justamente para "colar" no rival. A única baixa na equipe visitante é Kolasinac.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.

Escalação do provável OLYMPIQUE: Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Guendouzi, Rongier, Tavares; Payet, Harit; Sanchez.

Desfalques

PSG

Kimpembe, lesionado, e Sergio Ramos, suspenso, desfalcam os parisienses.

Olympique de Marselha

Kolasinac, machucado, é baixa no time visitante.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Parque dos Príncipes, Paris -; FRA