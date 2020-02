PSG não escutará proposta do Real Madrid por Mbappé

Sheik presidente do clube de Paris não tem interesse em vender o jovem campeão do mundo com a França; jogador tem contrato até 2022

O recente desentendimento entre Mbappé e Thomas Tuchel reascendeu os rumores de uma possível transferência do francês. E como sempre, o aparece como um dos possíveis interessados em tirar o jogador de Paris.

Quer ver jogos do PSG pela Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Apesar disso, segundo o jornal Marca, Nasser Al Khelaifi, presidente do e voz forte da Oryx Qatar Sports, empresa dona do clube, fez chegar ao jogdador que ele não estaria nada disposto a ouvir ofertas de outras equipes para tirar o francês de Paris.

Mais artigos abaixo

Mais times

A ideia do sheik segue sendo acertar uma renovação contratual com Mbappé. Porém, caso receba mais negativas do jovem campeão do mundo com , o clube tem a intenção de contar com o jogador até o fim de seu contrato, que vai até 30 de junho de 2022. Como visto na novela entre Neymar e no ano passado - novela que prometer ter novos capítulos na próxima janela de transferências -, dinheiro não é a grande questão para Nasser Al Khelaifi.

Já o futuro de Tuchel, por outro lado, está intimamente ligado ao desempenho de sua equipe, principalmente na , grande objetivo da atual gestão. Caso os resultados das temporadas anteriores voltem a se repetir, e levando em conta o mal relacionamente do treinador com Mbappé, a corda pode e deve estourar para o lado do alemão.