PSG x Nantes ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Francês

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela 26ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar na internet

PSG e Nantes se enfrentam na tarde deste sábado (4), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de vencer o Olympique de Marselha por 3 a 0 na última rodada, o PSG volta a campo pela Ligue 1 antes de encarar o Bayern de Munique, na próxima quarta-feira (8), pelo jogo da volta das oitavas de final da Champions League. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe parisiense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na UCL.

Para o confronto, o técnico Christophe Galtier segue sem contar com Neymar, machucado, enquanto Verratti, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, pode ser substituído por Danilo Pereira.

"Nas duas próximas partidas, não teremos Ney disponível. Os três meias (Verratti, Fabián Ruiz e Vitinha) fizeram um grande trabalho contra o Olympique Marseille, estamos mais compactos, ganhamos mais duelos. Com a ausência de Ney, ficaremos com três meias e dois atacantes", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Nantes busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas. Na tabela, aparece em 13º, com 28 pontos. Em 104 jogos disputados entre as equipes, o PSG registra 51 vitórias, contra 30 do Nantes, além de 23 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Ligue 1 2022/23, os parisienses venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Bitshiabu, Marquinhos e Ramos; Mukiele, Vitinha, Danilo Pereira, Fabián Ruiz e Nuno Mendes; Messi e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier.

Nantes: Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto e Hadjam; Sissoko e Moutoussamy; Blas, Mollet e Ganago; Delort. Técnico: Antoine Kombouaré.

Desfalques

PSG

Neymar, Achraf Hakimi, Renato Sanches e Presnel Kimpembe estão fora do confronto.

Nantes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?