PSG x Lorient ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela 33ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo manter a liderança isolada, o PSG recebe o Lorient na tarde deste domingo (30), às 12h05 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 33ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, o PSG busca um novo triunfo para se aproximar cada vez mais do título. Os parisienses ganharam no jogo anterior e chegaram aos 75 pontos. No entanto, a equipe segue com o departamento médico cheio.

Já o Lorient está na 11ª posição, com 45 pontos e vem de derrota na rodada passada. Makengo e Ponceau são baixas certas na equipe visitante.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma, Pereira, Marquinhos, Ramos, Ruiz, Verratti, Vitinha, Hakimi, Bernat, Mbppé e Messi.

Lorient: Myogo, Kalulu, Talbi, Meité, Goff, Abergel, Faivre, Fée, Dieng, Diarr e Koné.

Desfalques

PSG

Neymar, Renato Sanches, Kimpembe, Mukiele, Mendes e Pembélé estão lesionados.

Lorient

Makengo e Ponceau estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 30 de abril de 2023