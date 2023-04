PSG x Lens ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Francês

Equipes entram em campo neste sábado (15), pela 31ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar na internet

O PSG recebe o Lens na tarde deste sábado (15), a partir das 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na liderança da Ligue 1, com 69 pontos, o PSG busca emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio, após bater o Nice por 2 a 0 na última rodada. Vale destacar que Mbappé precisa de apenas um gol para se tornar o maior artilheiro da Ligue 1 de todos os tempos do PSG, com 139.

Do outro lado, o Lens, na vice-liderança com 63 pontos, chega embalado com quatro vitórias consecutivas no torneio. Em 37 jogos disputados entre as equipes, o PSG soma 25 vitórias, contra seis do Lens, além de seis empates. No primeiro turno do Campeonato Francês 2022/23, o Lens venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Sérgio Ramos, Danilo Pereira e Marquinhos; Fabián Ruiz, Vitinha, Carlos Soler, Hakimi e Nuno Mendes; Mbappé e Messi. Técnico: Christophe Galtier.

Lens: Brice Samba; Jonathan Gradit, Kevin Danso e Facundo Medina; Salis Samed, Seko Fofana, Florian Sotoca e Przemyslaw Frankowski; Adrien Thomasson, Angelo Fulgini e Loïs Openda. Técnico: Franck Haise.

Desfalques

PSG

Neymar, Renato Sanches, Nordi Mukiele e Presnel Kimpembé seguem no departamento médico.

Lens

Julien Le Cardinal, Adam Buksa, Jimmy Cabot e Wuilker Farinez são desfalques.

Quando é?

Data: sábado, 15 de abril de 2023