PSG x Inter Miami CF: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Messi nas oitavas de final do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Mercedes-Benz Stadium

PSG e Inter Miami se enfrentam neste domingo (29), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir PSG x Inter Miami

Notícias e prováveis escalações

Em grande fase após conquistar a Tríplice Coroa na temporada, o Paris Saint-Germain chega ao Mundial de Clubes como um dos principais favoritos ao título. Na fase de grupos, o PSG garantiu a liderança do Grupo B, somando seis pontos, mesma pontuação do Botafogo, mas com vantagem no saldo de gols. Em três partidas, o time parisiense venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0, superou o Seattle Sounders por 2 a 0 e foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0.

Do outro lado, o Inter Miami encerrou a fase de grupos como vice-líder do Grupo A, com cinco pontos, os mesmos do Palmeiras, mas com saldo de gols inferior. A equipe comandada por Lionel Messi segue invicta na competição, após empates contra o Al Ahly por 0 a 0 e o Palmeiras por 2 a 2, além de uma vitória sobre o Porto por 2 a 1.

O confronto entre PSG e Inter Miami marcará o reencontro de Messi com seu ex-clube. O argentino esteve diretamente envolvido em sete gols em nove partidas como titular contra os parisienses.

"Será bom ver Messi novamente. Houve muitos grandes momentos. No campo, não tem amigos. Ele vai tentar vencer, e nós também vamos tentar vencer. Vamos dar tudo para tentar passar para a próxima fase", afirmou Hakimi.

PSG: Donnarumma; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Désiré Doué, Senny Mayulu, Kvicha Kvaratskhelia.

Inter Miami: Oscar Ustari; Noah Allen, Maximiliano Falcón, Tomas Aviles, Marcelo Weigandt; Telasco Segovia, Sergio Busquets, Federico Redondo, Tadeo Allende; Lionel Messi, Luis Suárez.

Desfalques

PSG

Ousmane Dembélé voltou a treinar, mas segue fora.

Inter Miami CF

Drake Callender, Yannick Bright e Gonzalo Lujan estão machucados.

