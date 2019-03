PSG: "é um momento de m****", desabafa Marquinhos

Zagueiro aceita críticas à atuação contra o Manchester United e diz que jogadores precisam 'ser homens' para superarem a derrota

O sonho do Paris Saint-Germain virou pesadelo na Champions League nessa quarta-feira (6), com a improvável eliminação nas mãos do Manchester United apesar da confortável vantagem construída no jogo de ida. Sem saber encontrar explicações, os jogadores do PSG, como o brasileiro Marquinhos, trataram de deixar as desculpas de lado e reconhecer o insucesso.

Para o defensor brasileiro, o time jogou um futebol esquecível no Parque dos Príncipes, e deve ser capaz de absorver as críticas que virão após mais uma queda no grande palco europeu.

"A nossa atuação foi imperdoável", disse, após a partida. "Precisamos analisar, pensar e sermos homens . É um momento complicado"

"Nós tínhamos que dar tudo no campo. Agora acabou, não podemos ficar pensando 'Tinha que fazer isso, fazer aquilo'. Ainda são detalhes, e é sempre assim quando se joga em alto nível."

"Acho que é uma hora boa para falar menos. É um momento de m**** e precisamos continuar trabalhando."

Sem a Champions, o Paris segue na briga para garantir mais um título na Ligue 1, onde lidera com sobras, e na Copa da França, onde buscará mais uma classificação à final na semi de abril, diante do Nantes. O próximo compromisso de Tuchel e cia. é contra o Dijon, fora de casa, na próxima terça-feira (12), pelo Francês.