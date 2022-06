PSG fica próximo de demitir Pochettino e fechar com novo treinador

Treinador tem balançado no cargo há algum tempo; clube de Paris está perto de encontrar substituto para o comando da equipe

A equação parece simples: a saída de Mauricio Pochettino deve levar à chegada de Christophe Galtier ao comando do PSG. Então, por que o caso está demorando tanto? Para que o processo do novo técnico parisiense acelere, o PSG aguarda a validação de um acordo com o seu futuro ex-técnico para não cometer erros.

De acordo com a apuração da GOAL, não houve acordo na manhã desta sexta-feira (17) entre o clube da capital e Mauricio Pochettino sobre a compensação do seu último ano de contrato, bem como a de sua equipe, cujos membros (Jesus Pérez, Miguel D'Agostino, Toni Jiménez e Sebastiano Pochettino) ganham cerca de 400 mil euros (cerca de R$ 2.152 milhões) por ano.

Uma vez que este passo é dado, tudo deve acelerar. Conforme revelado na quinta-feira (16) pelo L'Equipe , o PSG iniciou discussões com o OGC Nice para expressar seu desejo de trazer Christophe Galtier. De acordo com nossas informações, essas primeiras trocas datam, na verdade, do início da semana, ou mesmo do final da semana passada, e foram iniciadas por Nasser Al-Khelaïfi.

A comitiva de Galtier muito otimista

Esta fase crucial deve ser apenas uma formalidade. O Nice, que não quer dar um presente a Galtier, também não deve reivindicar quantias excessivas e pretende pelo menos reembolsar a indenização paga no ano passado neste momento para trazer aquele que acaba de conquistar o título de campeão da França.

Entretanto, o treinador alterna entre o descanso com a família por perto e o trabalho. Há quase duas semanas, ele trabalha diariamente com Luis Campos nos contornos do projeto e na janela de transferências de Paris.

E a ideia deles é dar um toque francês à força de trabalho, mesmo que o PSG esteja em contato avançado com Milan Skriniar, zagueiro da Inter de Milão (ainda não há acordo, conforme com nossas informações). Além do coordenador esportivo do PSG, Galtier também conversou com Kylian Mbappé.

Se nenhuma informação foi filtrada sobre o conteúdo de sua troca, o ex-técnico do Saint-Etienne não se vê mais em Nice. E aqueles ao seu redor querem ser tão otimistas quanto pacientes.