Neymar deve ter contrato com o PSG prolongado até 2027

Segundo o L'Equipe, será ativada uma cláusula de renovação automática no contrato do jogador com a equipe francesa até 2027

Depois de muita especulação sobre seu futuro, Neymar vai ser jogador do Paris Saint-Germain até junho de 2027, segundo o jornal L'Equipe. Isto porque, a partir de 1º de julho, será ativada uma cláusula de renovação automática no contrato do brasileiro.

De acordo com o veículo francês, o atual contrato do atacante, assinado em maio de 2021, tinha uma cláusula para o dia 1º de julho do ano passado e, ainda, uma outra para 1º de julho de 2022. Dessa forma, em cada uma delas, foi colocado um ano adicional automaticamente no contrato do atacante.

Diante disso, o contrato, que deveria se encerrar em 2025, será postergado para 30 de junho de 2027, segundo o jornal francês.

Recentemente, em entrevista ao jornal Marca, o presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi, deixou como incerto o futuro do jogador na equipe, dizendo que "uns virão, outros irão".

"Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas", afirmou o presidente.

Além disso, o futuro do jogador no PSG não parecia definido, principalmente com a renovação de contrato de Kylian Mbappé, que, segundo a imprensa francesa, teria pedido a saída do jogador.

De acordo com a publicação, o craque brasileiro, de fato, não tinha planos para deixar Paris nesta janela de transferências europeia, mesmo com o possível interesse do Newcastle United, da Premier League.

Em 2021/22, o atacante brasileiro marcou 13 gols e oito assistências em 28 jogos, conquistando o título do Campeonato Francês. Porém, Neymar perdeu 28 jogos da temporada por conta de uma grave lesão.