PSG define preço para vender Mbappé; Real Madrid observa

Caso não consiga renovar com o atacante, clube parisiense já pensa em vendê-lo na próxima janela de transferências

Em meio a rumores sobre a permanência ou não de Kylian Mbappé, o PSG decidiu definir um valor pelo atacante. Com o contrato até 2002, o clube não quer perder o jogador a custo zero caso chegue alguma proposta, uma vez que as negociações para a renovação estão num impasse.

De acordo com o Le Parisien, na sequência das recentes declarações do francês, Nasser Al-Khelaifi já se prepara para colocar o atacante na janela de transferências em julho por um preço entre os 120 e 150 milhões de euros. Um valor alto, mas que está bem abaixo daquilo que os parisienses idealizavam para uma venda e que, por outro lado, até é inferior ao valor pago ao Monaco em 2017 (180M€).

Especulado em clubes como Real Madrid, Barcelona e Manchester United, Mbappé deixou claro que as críticas que recebem o incomodam e podem influenciar a sua decisão sobre o seu futuro.

"Claro que influencia. Mas não é só isso. O mais importante é sentir-se bem onde está e divertir-se todos os dias”, disse.

Atualmente, o PSG é o vice-líder do Campeonato Francês com 54 pontos, um a menos que o Lille.

Real Madrid observa movimentação

Rumores apontam que o Real Madrid continua a ser o clube mais bem colocado para tentar concluir a operação. O pai de Kylian Mbappé, Wilfred Mbappé, sinalizou para os diretores do PSG que o atleta deseja atuar pelo clube merengue e que, devido a isso, ele não irá renovar seu contrato com a equipe francesa.