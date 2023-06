PSG x Clermont ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O PSG recebe o Clermont na tarde deste sábado (3), a partir das 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 38ª rodada do Campeonato Francês, no jogo que pode ficar marcado como o último de Lionel Messi pelo clube. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após conquistar o título nacional no fim de semana passado, o PSG agora quer se despedir de sua torcida com uma vitória. Além disso, o clube parisiense vive a expectativa sobre a "novela Messi". Isso porque o técnico Galtier, em entrevista, revelou que o jogo deste sábado seria o último do argentino pelo clube.

"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo (Messi) no Parque dos Príncipes contra o Clermont", disse. O PSG, entretanto, disse que houve um engano sobre a situação de Messi. "(Galtier) Se expressou mal, e a partida contra o Clermont seria a última de Messi no Parque dos Príncipes nesta temporada", disse um porta-voz do clube à AFP.

O Clermont, por sua vez, é o oitavo colocado do campeonato, com 56 pontos, e vai a campo querendo "jogar água no chopp" rival.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Pereira, Ramos, Bitshiabu; Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat; Messi, Ekitike, Mbappe.

Clermont: Diaw; Wieteska, Caufriez, Seidu; Zeffane, Gastien, Gonalons, Borges; Khaoui, Maurer; Kyei.

Desfalques

PSG

Sergio Rico, Neymar, Nordi Mukiele, Nuno Mendes e Presnel Kimpembe e Fabian Ruiz estão lesionados.

Clermont

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 3 de junho de 2023