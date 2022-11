PSG x Auxerre: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Parisienses entram em campo tentando ampliar a vantagem na liderança; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Francês, o PSG recebe o Auxerre na manhã deste domingo (13), às 9h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 15ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O PSG, com 38 pontos, entra em campo defendendo a primeira posição, além de sua invencibilidade. O time parisiense deve ter o retorno de Messi, recuperado de um problema no tendão e não possui desfalques confirmados, embora Navas e Ekitike sejam dúvidas.

Do outro lado, o Auxerre é o 15º colocado, com 13 pontos, e não vence há dez jogos. Mesmo sem Theo Pellenard, Youssouf M'Changama e Brayann Pereira, o time visitante promete dificultar a vida do adversário.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi; Mbappe, Neymar.

Escalação do provável AUXERRE: Costil; Raveloson, Bain, Jubal, Jeanvier, Mensah; Sinayoko, Sakhi, Toure, Perrin; Niang.

Desfalques

PSG

Sem desfalques confirmados.

Auxerre

Theo Pellenard, Youssouf M'Changama e Brayann Pereira estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 9h (de Brasília)

• Local: Parque dos Príncipes, Paris - FRA