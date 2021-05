Proximidade de Aguero com o Barcelona aumenta expectativa pelo “fico” de Messi

Depois de ser colocado com diferencial para o camisa 10 ir ao City, o atacante pode atuar com seu amigo no time espanhol

Desde que Lionel Messi tentou deixar o Barcelona no meio de 2020, o time catalão busca maneiras de manter seu principal jogador no Camp Nou. E a arma do clube para isso pode estar próxima: Sergio Aguero.

Ao final da atual temporada, depois de uma década, Aguero vai deixar o Manchester City. E se, antes, o camisa 9 era visto como um dos motivos para Messi se transferir para o time inglês, hoje é justamente o contrário, ele pode ser o que vai influenciar a renovação contratual do amigo.

Segundo o jornal Sport, da Catalunha, Aguero e o Barcelona chegaram a um princípio de acordo para que ele se torne jogador do time a partir da próxima temporada, quando ele estará livre no mercado. Ronald Koeman já deu o seu "sim" para a contratação e o argentino topou reduzir seu salário para defender o Barça.

E se a amizade com Messi, de acordo com o jornal, foi um diferencial para que Aguero escolhesse o Barça - a Juve também estaria interessada em sua contratação - o mesmo pode acontecer do outro lado. A contratação do camisa 9 pode pesar positivamente na hora da renovação contratual do cinco vezes melhor do mundo.

Companheiros da seleção argentina e amigos pessoais - Messi, inclusive, é padrinho do filho de Aguero, fala-se muito que os dois têm vontade de se encontrarem também em um clube.

Além do fator amizade, a contratação do camisa 9 pode mostrar para Messi que o Barça está correndo atrás para melhorar o time, o que pode ser um ponto positivo para o camisa 10, que reclamava da falta de competitividade do time. Principalmente desde a saída de Luis Suárez, a ausência de um homem para dividir as responsabilidades estava pensando como fator para a despedida do argentino.

Aguero chegaria ao Barcelona para fazer a função que hoje pertence a Martin Braithwaite, a de segundo atacante. A intenção do clube é ter mais um atacante de peso em seu elenco e, para isso, o Sport noticiou que o Barça está próximo de acertar, também, com Memphis Depay.