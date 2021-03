Ídolo da Juventus defende contratação de Aguero: "Pode ser como Tévez"

O argentino ficará livre no mercado, já que seu vínculo não será renovado no Manchester City

Seria Sergio Aguero o próximo Carlos Tévez? Sim, ao menos para o ídolo da Juventus, Franco Causio, que acredita que o atacante do Manchester City pode trilhar o mesmo caminho do atual camisa 10 do Boca Juniors.

Os Citizens já confirmam que Aguero deixará o Etihad Stadium: seu contrato vai até o final da temporada e não será renovado pela diretoria do clube. Assim, o atleta ficará livre no mercado e deve ser disputado entre vários times da elite do futebol europeu.

Entre as várias possibilidades para a carreira de Aguero - Barcelona, PSG e Chelsea seriam os principais interessados -, uma que chamou a atenção seria a Juventus, onde o atacante poderia formar um trio interessante com Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata. Para Causio, seu impacto seria o mesmo que Carlos Tévez conseguiu ter entre 2013 e 2015.

Tendo deixado o próprio Manchester City em 2013, Carlos Tévez assinou com a Juventus, já no final de sua carreira na Europa, e foi um dos destaques da Velha Senhora por dois anos: marcou 19 gols em sua primeira temporada para ajudar o clube a vencer a Serie A, bem como foi fundamental na campanha que levou a equipe ao vice da Liga dos Campeões, no ano seguinte.

E é esse impacto que Franco Causio acredita que Aguero pode ter em Turim.

"Ele seria perfeito para a Juventus. Já provou que pode ser muito útil para vários clubes, se estiver 100% saudável." opinou o ex-atacante para a Gazzetta Dello Sport. "Jogadores com 32 anos não são mais velhos. Se eu fosse diretor da Juventus, o ofereceria um contrato de dois anos pois estou convencido que ele pode fazer a diferença, assim como Tévez. Claro: se estiver motivado e com vontade de vencer."

Qual clube seria um bom destino para Sergio Aguero? 🇦🇷🤔 pic.twitter.com/CG8CJn2NyX — Goal Brasil (@GoalBR) March 31, 2021

Sim, a contratação do jogador pareceria até ser um luxo desnecessário, considerando que a Velha Senhora tem Cristiano Ronaldo, Morata, um Dybala que ainda não aparenta estar recuperado dos efeitos de Covid-19, mas que é inquestionável talentoso. Mesmo assim, tem quem ache que o atacante possa fazer a diferença no clube italiano.

A Juventus volta aos gramados neste sábado (3), às 13h (de Brasília), para disputar o clássico diante do Torino, em partida válida pela 29ª rodada da Serie A italiana.