Provável escalação do PSV para uma possível partida decisiva pelo título

O PSV enfrenta o FC Utrecht neste sábado, em uma partida que pode decidir o título. Peter Bosz parece já ter definido sua escalação ideal. O confronto no Philips Stadion começa às 16h30 e será transmitido ao vivo pela ESPN 1.

Matej Kovar, que se classificou para a Copa do Mundo com a seleção tcheca, estará no gol do PSV. Kiliann Sildillia começa como lateral-direito, com Mauro Júnior substituindo Anass Salah-Eddine, suspenso, na lateral-esquerda. Jerdy Schouten e Armando Obispo formam o centro da defesa do PSV.

Joey Veerman está em condições de começar no meio-campo. Paul Wanner e Ismael Saibari completam o meio-campo do PSV na partida que pode garantir o título nacional ao time.

Dennis Man (direita) e Ivan Perisic (esquerda) devem criar perigo pelas laterais. Bosz prefere Guus Til a Ricardo Pepi, que viu recentemente sua transferência para o Fulham fracassar, para a posição de atacante.

Se vencer o FC Utrecht, o PSV será campeão oficioso. Caso o Feyenoord perca pontos no domingo, em visita ao FC Volendam, o terceiro título consecutivo será garantido para o líder de Eindhoven.

Provável escalação do PSV: Kovar, Sildillia, Schouten, Obispo, Mauro Júnior, Veerman, Wanner, Saibari, Man, Til e Perisic.