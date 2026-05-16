Provável escalação do Ajax: os nomes para o confronto decisivo em Heerenveen

O Ajax encerra a temporada na Vriendenloterij Eredivisie neste domingo, em visita ao sc Heerenveen. A vitória é fundamental para garantir uma melhor classificação nas competições europeias da próxima temporada. O confronto no Estádio Abe Lenstra começa às 14h30 e será transmitido ao vivo pelo ESPN 3.

Maarten Paes estará no gol na Frísia, com Anton Gaaei (direita) e Lucas Rosa (esquerda) nas laterais da defesa. Youri Baas esteve doente esta semana, mas poderá ser titular no extremo norte. Josip Sutalo será seu parceiro na zaga.

O técnico Óscar García não tem surpresas reservadas para o meio-campo do Ajax. Oscar Gloukh, Jorthy Mokio e Youri Regeer ocupam as posições no meio-campo de três. Davy Klaassen e Sean Steur ficam à disposição dos visitantes.

Steven Berghuis ocupa a ala direita no ataque, com Mika Godts, que não está na Copa do Mundo, na ala esquerda do ataque do time de Amsterdã. Wout Weghorst substitui Kasper Dolberg, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles esta semana.

O Ajax ainda pode garantir o terceiro lugar e uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. Para isso, precisa vencer o Heerenveen e o PSV precisa vencer o FC Twente. O quarto colocado, NEC, não pode vencer o Go Ahead Eagles.

Provável escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Regeer, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.