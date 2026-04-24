Provável escalação do Ajax: García decide sobre Gloukh, Berghuis e Weghorst

O Ajax ainda tem uma pequena chance de conquistar o segundo lugar na Eredivisie. Para isso, precisa vencer no sábado o NAC Breda, candidato ao rebaixamento. O confronto no Rat Verlegh Stadion começa às 20h e será transmitido ao vivo pela ESPN 2.
Maarten Paes é o goleiro titular do Ajax há algumas semanas e também será no sábado, em Breda. Anton Gaaei (direita) e Lucas Rosa (esquerda) ocupam as laterais da equipe de Amsterdã. Josip Sutalo e Youri Baas formam o centro da defesa do Ajax contra o NAC. Takehiro Tomiyasu está ausente devido a uma suspensão após o cartão vermelho recebido contra o Heracles Almelo.
O técnico Óscar García opta novamente por Ko Itakura como volante contra o NAC. As outras posições no meio-campo de três do Ajax serão ocupadas por Jorthy Mokio e Oscar Gloukh.
Steven Berghuis volta a receber a confiança na ala direita do ataque do Ajax. Mika Godts começa na esquerda e Wout Weghorst é novamente preferido a Kasper Dolberg, que poderá deixar Amsterdã ao final desta temporada.
O Ajax venceu facilmente por 0 a 3 há duas semanas contra o lanterna Heracles Almelo. O NAC conquistou um importante ponto no último minuto contra o Fortuna Sittard (1 a 1). Com isso, os de Breda estão três pontos abaixo da zona de rebaixamento, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato.
Provável escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.