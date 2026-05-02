Prováveis escalações do Ajax e do PSV: Takehiro Tomiyasu e Paul Wanner voltam ao time titular

No sábado à noite, às 20h, está marcado o confronto entre Ajax e PSV pela VriendenLoterij Eredivisie. Normalmente, seria um clássico de grande importância para ambas as equipes, mas agora que o PSV já garantiu o título nacional, o confronto é, sobretudo para os de Eindhoven, uma partida sem grande importância. Ainda assim, o Voetbalzone espera que o técnico Peter Bosz escale sua equipe mais forte possível.

Enquanto o PSV já garantiu o título nacional, o Ajax ainda tem muito a disputar. Os amsterdenses estão atualmente em quarto lugar, mas ainda esperam conseguir chegar ao segundo.

Isso significa, de fato, uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. A diferença para o segundo colocado, o Feyenoord, é atualmente de quatro pontos.

Espera-se, portanto, que o Ajax também entre em campo com o time titular mais forte possível. Takehiro Tomiyasu, que retorna de suspensão, será titular na lateral esquerda, o que fará com que Lucas Rosa comece na direita e Anton Gaaei vá para o banco. Além disso, o time de Amsterdã ainda terá que jogar sem Davy Klaassen, que está com uma lesão no joelho.

Provável escalação do Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu, Mokio, Regeer, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

O PSV, que passou alguns dias em Ibiza entre a partida contra o PEC Zwolle (vitória por 6 a 1) e o confronto com o Ajax, não poderá contar com os lesionados Anass Salah-Eddine e Ismael Saibari. Além disso, Ivan Perisic está suspenso.

Isso parece significar que Kiliann Sildillia e Couhaib Driouech terão novamente a chance de mostrar seu valor desde o primeiro minuto. Além disso, espera-se que Paul Wanner e Dennis Man retornem ao time titular, em detrimento de Joël van den Berg e Esmir Bajraktarevic.

Provável escalação do PSV: Kovár; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Man, Pepi, Driouech.