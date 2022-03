Chelsea à venda, só 'mais um dia' de trabalho para Tuchel e os jogadores

A situação do Chelsea tem sido um dos principais temas do futebol europeu e mundial. O clube londrino está oficialmente à venda por causa das consequências que o conflito entre Rússia e Ucrânia já estão cobrando de Roman Abramovich, bilionário russo que desde 2003 é dono dos Blues.

Mas se o clube está à venda, a estrutura que tocava o dia a dia dos Blues no futebol segue inalterada, assim como os profissionais da bola que trabalham no clube. Junte isso com a mentalidade “jogo a jogo” que domina o esporte de alto rendimento, aliado à pressão que um treinador sofre por resultados, e não é difícil entender por que o técnico Thomas Tuchel até vê parte da situação como “mais um dia de trabalho”.

Tuchel tem sido constantemente perguntado sobre a situação do Chelsea dentro do contexto do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, mas não tem fugido das perguntas. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (04), véspera do encontro contra o Burnley (pela 28ª rodada da Premier League), o treinador falou sobre como toda esta situação extracampo tem afetado a rotina de trabalho de sua equipe de futebol.

“Nós temos que viver nesta situação. Não faz sentido se preocupar muito porque nós não temos tanta influência, pra não dizer que não temos influência nenhuma”, afirmou Tuchel, que seguiu. “Nós podemos focar no futebol e fazer o nosso melhor para focarmos no futebol.

“É isso que nós tentamos fazer, de qualquer forma, criar uma atmosfera onde você se sente seguro assim que entra em nossa casa, onde você possa se sentir calmo porque nós fazemos isso diariamente. Isso pode nos ajudar a lidar com a situação. É claro que existe uma incerteza, em relação a todos os humanos – tem 100 pessoas que trabalham no prédio (do Chelsea) e cada um sente uma coisa sobre isso. Alguns estão assustados, outros estão animados e tem gente que está triste”.

“Acho que tudo é permitido para cada pessoa, mas nós podemos, e devemos nos permitir fazer isso, focar apenas no que nós amamos. E o que mais amamos é o futebol e jogar da melhor forma possível. O que me deixa muito positivo é que nós já conseguimos fazer isso duas vezes, em meio a essas circunstâncias, contra o Liverpool (final da Copa da Liga) e contra o Luton Town (pela FA Cup)”, completou.

Situação do Chelsea afeta o futuro de Tuchel?

Atual técnico campeão da Champions League pelos Blues, Tuchel garantiu que a situação atual não mudou a forma como ele vê o seu trabalho no clube.

“Para mim, é perfeito estar aqui. Eu amo estar aqui, amo tudo sobre este clube. Espero que continue. Não é uma certeza, mas não é sempre assim em relação a um treinador de futebol? Estou acostumado e treinado para viver assim”.

E em relação aos jogadores?

O único momento da coletiva em que Tuchel concordou que pode haver mudanças, em meio à situação atual que envolve o clube, é em um eventual futuro mercado de transferências – seja para comprar novos atletas ou manter outros através de contratos renovados.

Mas se afirmou que pensar em contratações ainda é algo muito longe, Tuchel reconheceu que as renovações de atletas como Azpilicueta, Rudiger e Christensen podem ser afetadas.

“É claro que esta é uma situação. Talvez nós não possamos ajudar em nada. É o que é. Você nunca sabe. Talvez tenha um efeito positivo nas negociações, talvez tenha um efeito negativo. Nós não podemos prever. Eu não gostaria de prever ou de começar a prever todos os cenários porque isso acaba nos tirando o foco. E, como eu disse, cada um tem uma situação diferente e tem sentimentos diferentes. Eu torço pelo melhor desfecho”.

“Ainda assim, acho que ainda temos algo a oferecer. Eu ainda acho que o Chelsea é um clube forte e vai seguir sendo um clube forte. O nosso dono decidiu vender o clube, e ele está vendendo um clube forte, sólido e muito bem-organizado no mais alto nível”.