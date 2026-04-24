Proibição de contato com Luciano Valente: “Não é permitido falar neste momento”

Dick Lukkien tomou uma medida marcante na véspera do confronto contra o Feyenoord. O técnico do FC Groningen quer evitar a todo custo que informações confidenciais voltem a vazar. Por isso, pediu expressamente aos seus jogadores que não entrem em contato com Luciano Valente.

O meio-campista do Feyenoord já jogou pelo Groningen e conhece o clube por dentro. Foi justamente esse fato que causou problemas para os nortistas no início desta temporada. Lukkien quer evitar que esse cenário se repita.

No sábado, Valente enfrentará seu antigo clube pela segunda vez. No início desta temporada, o Feyenoord já havia vencido no Euroborg por 0 a 1. Aquela partida ainda está fresca na memória de Lukkien.

O técnico fala com um tom de brincadeira sobre sua “proibição de contato”. “Proibi meus jogadores de entrarem em contato com ele”, disse o treinador. “Certamente não é silêncio total, mas é bom ter um plano que não vaze.”

Segundo Lukkien, na última partida as coisas deram errado. O técnico afirma que Valente aproveitou habilmente suas conexões dentro do Groningen. Com isso, o Feyenoord obteve informações valiosas.

“Da última vez, Luciano criou uma enorme cortina de fumaça”, relembrou Lukkien. O meio-campista teria dado a entender que não jogaria, enquanto, na verdade, recolhia informações. Isso acabou se revelando uma jogada inteligente.

“Ele conseguiu todas as informações sobre como iríamos jogar”, continuou Lukkien. “Isso, claro, não foi inteligente.”

Com o confronto em Roterdã se aproximando, Lukkien espera que seus jogadores tenham aprendido a lição. “Espero que os rapazes tenham se saído melhor desta vez.”