Programação de treinos da seleção holandesa na Copa do Mundo é duramente criticada: “Koeman não percebe que...”

O fisiologista do esforço Raymond Verheijen é bastante crítico em relação ao plano de treinamento da seleção holandesa, como revela Mike Verweij no podcast “Kick-off” do jornal De Telegraaf.

Na terça-feira, a seleção holandesa teve um dia de folga. Os jogadores não precisaram comparecer ao campo de treinamento. Isso faz sentido, segundo Verheijen. “Dois dias após a partida é o pior momento para se exercitar.”

“Os jogadores de futebol se esforçam de maneira diferente dos ciclistas, pois o esforço é muito mais intervalado. Ocorre muito mais lesão muscular”, cita Verweij, repetindo as palavras de Verheijen.

“Só para jogadores que ficaram muito tempo afastados é que isso não faz sentido. Agora, na fase de grupos, ainda há seis dias entre as partidas e ainda dá para deixar os jogadores em forma”, continua Verweij.

“Na véspera do confronto com o Japão, o treino é reduzido; no dia da partida, não há treino; no dia seguinte, os reservas disputam pequenas partidas, mas se você lhes der folga no dia seguinte, isso significa que, em seis dos nove dias, jogadores reservas como Justin Kluivert e Memphis Depay não treinarão”, prossegue ele.

“Isso simplesmente não é bom para Kluivert e Depay. Verheijen não acredita que Koeman perceba que precisa usar esses dias para treinar Kluivert e Depay”, conclui Verweij.