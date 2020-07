Benfica de Jorge Jesus avisa: não quer investir em Cavani

O clube desmentiu a suposta sondagem em uma nota oficial

Uma notícia pegou Benfiquistas de todo o mundo de surpresa: o clube, após a chegada de Jorge Jesus, estaria disposto a investir - e investir alto - para contratar o atacante Edinson Cavani, livre no mercado após o término de seu contrato com o , neste último mês de junho.

Conforme o boato ganhava força na mídia internacional, o , entretanto, foi rápido e certeiro: publicou uma nota oficial descartando qualquer negociação e afirmando que só vai pensar em reforços após o final da temporada.

Na nota, a assessoria de imprensa da equipe afirma que as especulações "não tem qualquer fundamento". Além disso, deixa claro que não é verdade que o presidente Luís Filipe Vieira supostamente havia tomado as negociações para si e estava conduzindo as conversas com Cavani.

Desde a contratação de Jorge Jesus, inúmeros atletas vem sendo especulados na equipe portuguesa, como Cavani, e alguns que atuam no Braisl, como Bruno Henrique, Gerson e Léo Pereira, do Flamengo, Gilberto, do , Lucas Veríssimo, do , entre outros. Segundo a nota oficial, entretanto, o clube busca terminar a temporada atual antes de sair à caça de reforços para o elenco.

Jogadores associados ao Benfica na Silly Season 2020:



Cavani

Tahremi

Gerson

Bruno Henrique

Léo Pereira

Lucas Veríssimo

Cebolinha

Slimani

Garay

Gaitán

Koch

Hélton Leite

Waldschmidt

James Rodriguez

Gilberto

Arão

Juan Musso Guarda

Caio Henrique

David Luiz

Gotze

Carlos Fernández — O Fura-Redes (@OFuraRedes) July 27, 2020

A temporada do Benfica se encerra neste próximo sábado, na decisão da Taça do - competição equivalente à Copa do - diante do .

Confira a nota na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica repudia e desmente as várias notícias falsas veiculadas por diversos órgãos de comunicação social que publicitam o interesse do Clube pela aquisição de vários jogadores, sem qualquer tipo de fundamento.

De entre elas, destacamos particularmente a notícia que dava conta de um suposto direto envolvimento do Presidente Luís Filipe Vieira, que teria chamado a si a condução do eventual processo de aquisição do jogador internacional uruguaio, Edinson Cavani.

Essa notícia é totalmente falsa, aproveitando o Clube para esclarecer que eventuais contactos institucionais com vista ao reforço do plantel para a próxima época só terão lugar após a realização da final da , do próximo sábado, que assinala o término da presente época, desmentindo qualquer envolvimento do Presidente no processo atrás citado ou em quaisquer outros noticiados."