Previsão de Abel Ferreira sobre Botafogo de Luis Castro se mostra certa um ano depois

Em 2022, o técnico do Palmeiras já colocava o Alvinegro como um time com possibilidades de brigar por título. Agora em 2023, é assim

Palmeiras e Botafogo já decidiram um título de Campeonato Brasileiro. Aconteceu em 1972, quando a Academia de Ademir da Guia conseguiu, contra o Botafogo de Jairzinho e companhia, um empate sem gols que lhe garantiu a taça. Sob o sistema de mata-mata, contudo, é mais difícil apontar jogos únicos que tenham cara de final. Mas em 2023 o Glorioso mostra que é um candidato ao título nacional, ao lado do Palmeiras e Flamengo. Abel Ferreira, técnico palestrino, não está impressionado.

O português passou a olhar com certo interesse para o Botafogo em 2022, ano em que Luís Castro, seu colega e conterrâneo, chegou para ajudar a construir uma nova era na equipe da Estrela Solitária. Quando o Brasileirão daquele ano começou, Abel Ferreira fez questão de ressaltar: “Acho que ninguém está contando com o Botafogo, mas é uma equipe que tem tempo para treinar, espaço, bons jogadores, bom treinador. Isso, acho que vai ter um peso muito grande naquilo que será o resultado final, quase todas as outras equipes estão nas outras competições, na Sul-Americana ou na Libertadores (...) É uma equipe que vai dar muito trabalho também, que vai entrar ali”, afirmou em maio daquele ano.

A realidade não se mostrou tão acertada. O Botafogo chegou a lutar contra o rebaixamento na primeira parte da temporada, foi goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque, mas até conseguiu se recuperar a tempo de chegar na última rodada pensando em uma vaga (que não veio) para a Libertadores de 2023. Mas na atual temporada, as coisas mudaram.

O Alvinegro faz um dos melhores inícios de campanha na história do Brasileirão de pontos corridos, e lidera de forma isolada – à frente do próprio Palmeiras. Mais importante, dá sinais claros de que pode ser considerado um candidato real ao título nacional. Abel Ferreira, ainda que com um ano de atraso, acertou em sua previsão.

“A temporada é longa, há jogadores que se lesionam, há jogadores mais chave que outros, há muitas competições. O Grêmio tem uma história tremenda… O próprio Botafogo. O Botafogo é um candidato ao título. Eles podem não assumir, mas estão lá”, sentenciou agora em 2023, Abel Ferreira.