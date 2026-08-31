Premier League - Rodada 3 4 de set. de 2026 - 15:00 Portman Road

Ipswich Town x Liverpool começa em 4 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Ipswich Town x Liverpool promete gols

Os Tractor Boys estão aqui para entreter

Os jogos do estreante Ipswich Town já têm valido o preço do ingresso. Seus dois compromissos até aqui produziram 10 gols, após uma vitória por 2 a 1 sobre o Sunderland e uma derrota por 5 a 2 em Old Trafford contra o Manchester United. O ataque pode não ser a melhor forma de defesa, mas não espere que o Ipswich recue quando o poderoso Liverpool visitar Portman Road. Abdul Fatawu tem sido uma das principais forças criativas do time de Gary O'Neil, criando três chances até aqui e dando uma assistência. Julio Enciso deu assistência nos dois jogos de Premier League até agora.

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A falta de jogos sem sofrer gols do Liverpool será motivo de preocupação

O novo técnico do Liverpool, Ander Iraola, vai querer ajustar as coisas na defesa depois de ver sua equipe sofrer quatro gols em seus dois compromissos até aqui. O Liverpool empatou por 2 a 2 fora de casa com o Newcastle e depois repetiu o mesmo placar contra o Nottingham Forest em Anfield no fim de semana. A capacidade do Liverpool de marcar gols no fim para salvar um ponto nos dois jogos será um pequeno alento para Iraola, que viu seu compatriota Victor Munoz marcar seu primeiro gol pelo clube contra o Forest.

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Principais estatísticas e notícias de lesão

Apenas Chelsea (12) e Brighton (11) produziram um total de gols maior do que os 10 registrados nos jogos do Ipswich.

Desde a temporada passada, o Liverpool não consegue um jogo sem sofrer gols em suas últimas oito partidas de Premier League.

O Liverpool sofreu 15 gols em seus últimos oito jogos de EPL.

Os desfalques de longa duração por lesão no Liverpool são Hugo Ekitike e Conor Bradley.

Prováveis escalações

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Notícias das equipes e elencos

Gary O'Neil não contará com Azor Matusiwa, Jack Taylor e Jaden Philogene-Bidace por lesão antes deste confronto. No momento, não há suspensões registradas para o time da casa, e O'Neil não confirmou uma provável escalação inicial. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

Andoni Iraola enfrenta uma longa lista de ausências no lado do Liverpool. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic e Giovanni Leoni estão todos fora por lesão. Não há suspensões em vigor, e o Liverpool ainda não confirmou seu XI projetado.

Forma

O Ipswich chega para esta partida com três vitórias e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 5 a 2 para o Manchester United na Premier League em 30 de agosto, resultado que encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas. Antes dessa derrota, o time de O'Neil venceu o Leicester City por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa e o Sunderland por 2 a 1 na liga. Seus últimos cinco jogos também incluíram uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Union Berlin e um triunfo por 3 a 0 em amistoso sobre o Rayo Vallecano.

O Liverpool somou uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa com o Nottingham Forest na Premier League em 29 de agosto. O time de Iraola também empatou por 2 a 2 fora de casa com o Newcastle United na estreia na liga e venceu o Como por 2 a 0 em um amistoso de pré-temporada, embora também tenha perdido por 3 a 2 para o Monaco e empatado em 0 a 0 com o Como em amistosos anteriores. O Liverpool marcou seis gols e sofreu sete ao longo dos cinco jogos.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 25 de janeiro de 2025, quando o Liverpool venceu o Ipswich Town por 4 a 1 em Anfield, pela Premier League. Antes disso, o Ipswich recebeu o Liverpool em Portman Road em 17 de agosto de 2024, com vitória do Liverpool por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros registrados, o Liverpool tem ampla vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Ipswich, além de dois empates, e sofreu apenas um gol nos dois confrontos mais recentes pela Premier League.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Ipswich Town está atualmente na 12ª colocação, com o Liverpool uma posição abaixo, em 13º.