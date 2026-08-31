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Prévia de Ipswich Town x Liverpool pela Premier League: Liverpool continua a sofrer gols

Ipswich
Liverpool
Premier League
V. Munoz
D. Szoboszlai

Prévia completa de Ipswich x Liverpool na Premier League sob os holofotes da noite de sexta-feira. Falamos sobre tática, notícias das equipes e mais.

crest
Premier League - Rodada 3
Portman Road

Ipswich Town x Liverpool começa em 4 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Ipswich Town x Liverpool promete gols

Os Tractor Boys estão aqui para entreter

Os jogos do estreante Ipswich Town já têm valido o preço do ingresso. Seus dois compromissos até aqui produziram 10 gols, após uma vitória por 2 a 1 sobre o Sunderland e uma derrota por 5 a 2 em Old Trafford contra o Manchester United. O ataque pode não ser a melhor forma de defesa, mas não espere que o Ipswich recue quando o poderoso Liverpool visitar Portman Road. Abdul Fatawu tem sido uma das principais forças criativas do time de Gary O'Neil, criando três chances até aqui e dando uma assistência. Julio Enciso deu assistência nos dois jogos de Premier League até agora.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

A falta de jogos sem sofrer gols do Liverpool será motivo de preocupação

O novo técnico do Liverpool, Ander Iraola, vai querer ajustar as coisas na defesa depois de ver sua equipe sofrer quatro gols em seus dois compromissos até aqui. O Liverpool empatou por 2 a 2 fora de casa com o Newcastle e depois repetiu o mesmo placar contra o Nottingham Forest em Anfield no fim de semana. A capacidade do Liverpool de marcar gols no fim para salvar um ponto nos dois jogos será um pequeno alento para Iraola, que viu seu compatriota Victor Munoz marcar seu primeiro gol pelo clube contra o Forest.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Principais estatísticas e notícias de lesão

  • Apenas Chelsea (12) e Brighton (11) produziram um total de gols maior do que os 10 registrados nos jogos do Ipswich.
  • Desde a temporada passada, o Liverpool não consegue um jogo sem sofrer gols em suas últimas oito partidas de Premier League.
  • O Liverpool sofreu 15 gols em seus últimos oito jogos de EPL.
  • Os desfalques de longa duração por lesão no Liverpool são Hugo Ekitike e Conor Bradley.

Prováveis escalações

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Ipswich x Liverpool

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formação
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Técnico

  • G. O'Neil

Gary O'Neil não contará com Azor Matusiwa, Jack Taylor e Jaden Philogene-Bidace por lesão antes deste confronto. No momento, não há suspensões registradas para o time da casa, e O'Neil não confirmou uma provável escalação inicial. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

Andoni Iraola enfrenta uma longa lista de ausências no lado do Liverpool. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic e Giovanni Leoni estão todos fora por lesão. Não há suspensões em vigor, e o Liverpool ainda não confirmou seu XI projetado.

Forma

IPS

IPS - Sequência

RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
MUN
D5-2
Gol marcado (sofrido)
14/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LIV

LIV - Sequência

ASM
D2-3
COM
E0-0
COM
V2-0
NEW
E2-2
NFO
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Ipswich chega para esta partida com três vitórias e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 5 a 2 para o Manchester United na Premier League em 30 de agosto, resultado que encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas. Antes dessa derrota, o time de O'Neil venceu o Leicester City por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa e o Sunderland por 2 a 1 na liga. Seus últimos cinco jogos também incluíram uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Union Berlin e um triunfo por 3 a 0 em amistoso sobre o Rayo Vallecano.

O Liverpool somou uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa com o Nottingham Forest na Premier League em 29 de agosto. O time de Iraola também empatou por 2 a 2 fora de casa com o Newcastle United na estreia na liga e venceu o Como por 2 a 0 em um amistoso de pré-temporada, embora também tenha perdido por 3 a 2 para o Monaco e empatado em 0 a 0 com o Como em amistosos anteriores. O Liverpool marcou seis gols e sofreu sete ao longo dos cinco jogos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

IpswichEmpateLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
FJ
1Gols marcados17
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 25 de janeiro de 2025, quando o Liverpool venceu o Ipswich Town por 4 a 1 em Anfield, pela Premier League. Antes disso, o Ipswich recebeu o Liverpool em Portman Road em 17 de agosto de 2024, com vitória do Liverpool por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros registrados, o Liverpool tem ampla vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Ipswich, além de dois empates, e sofreu apenas um gol nos dois confrontos mais recentes pela Premier League.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
HullHullHUL
220030+36
V
V
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
E
V
5
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
E
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
E
V
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
E
E
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
E
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
E
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Ipswich Town está atualmente na 12ª colocação, com o Liverpool uma posição abaixo, em 13º.

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