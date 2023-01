Preston North End x Tottenham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da FA Cup

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela quarta fase da FA Cup; veja como acompanhar na TV e na internet

Preston North End e Tottenham se enfrentam na tarde deste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Deepdale, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Preston venceu o Huddersfield por 3 a 1 no jogo passado, e agora conta com a força de sua casa para tentar avançar na competição. Do outro lado, o Tottenham passou pelo Portsmouth por 1 a 0, e deve ir a campo com uma equipe modificada pelo técnico Antonio Conte. Os Spurs podem ver Danjuma fazer sua estreia.

Prováveis escalações

Escalação do provável Preston North End: Woodman; Hughes, Diaby, Lindsay; Browne, McCann, Ledson, Johnson, Fernandez; Evans, Cannon.

Escalação do provável Tottenham: Forster; Tanganga, Dier, Lenglet; Doherty, Skipp, Bissouma, Sessegnon; Kulusevski, Richarlison, Danjuma.

Desfalques

Preston North End

Troy Parrott é desfalque por questões contratuais, enquanto Emil Riis Jakobsen e Sean Maguire estão lesionados.

Tottenham

Lucas Moura está no departamento médico.

Quando é?