Presidente do River aposta em Gallardo em Barcelona ou Real: "é um animal"

Rodolfo D'Onofrio sonha com o treinador por muitos anos ainda no River, mas o vê como treinador dos gigantes espanhóis

Marcelo Gallardo está a algumas semanas de treinar o pela terceira vez na final da Libertadores . Ele se tornou um ídolo no clube, pois venceu outras duas finais que disputou. E o presidente do River, Rodolfo D'Onofrio, que deu a primeira oportunidade para Gallardo há cinco anos, vê o treinador no patamar do melhores do mundo.

O presidente não poupou elogios ao treinador e projetou um futuro no ou no : "É um animal competitivo, vejo difícil que ele vá para um lugar onde não possa disputar tudo. Ele vai sair do River como maior treinador da história".

Depois do treinador ter sido especulado no Barcelona, D'Onofrio falou sobre a possibilidade da saída de Gallardo, seja agora ou daqui dois anos, quando o contrato se encerra. "O problema pós-Gallardo será do próximo presidente. Porque ele vai sair comigo, se é que sai. Meu mandato acaba em 2021 e Gallardo fica até lá. Quem sabe siga e fique por muitos anos mais. O contato não tem nada estabelecido economicamente, ele tem liberdade total", disse o dirigente.

Uma possível saída já era imaginada após a final da Libertadores em Madri, no ano passado. Mas Gallardo ficou e levou o time para mais uma decisão: desta vez o desafio será em Santiago, contra o Flamengo .