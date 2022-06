Presidente do PSG deixa no ar o futuro de Neymar no clube francês

Brasileiro tem contrato até junho de 2025, mas dono do time não garante permanência do atacante; catari ressalta ainda que "negociações são privadas"

Após cinco anos de PSG, o craque brasileiro Neymar pode estar de saída da equipe francesa, já que o presidente do clube Nasser al-Khelaifi respondeu ao jornal Marca que "uns virão, outros irão", quando questionado sobre a permanência ou não do camisa 10.

O atleta tem sido um dos principais focos de críticas dos torcedores parisienses, mas já confirmou que não pretende deixar a equipe, com contrato válido até junho de 2025. A declaração do presidente, no entanto, deixou o futuro do brasileiro como incerto: "Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas", deixando claro que não irá detalhar nada sobre a situação, no momento.

Além de Neymar, outro personagem que está ligado ao fim da passagem pelo PSG é o treinador Mauricio Pochettino. O argentino, apesar de ainda estar no comando da equipe da capital, tem um pretendente para tomar seu lugar como técnico: Christopher Galtier, do Nice.

O presidente do PSG afirmou ao Le Parisien que há conversas com o clube pelo treinador, e espera que as negociações se definam o mais breve possível: "Espero que cheguemos a um acordo rapidamente, mas respeito Nice e o presidente. Todos defendem seus interesses".

Pelo Paris, o brasileiro Neymar soma 144 partidas disputadas e 100 gols marcados, considerando os números até o fim da temporada 2021/22.