Mbappé denuncia racismo na França após pênalti perdido na Euro e contradiz presidente da federação

Nas redes sociais, o atacante rebateu o presidente da FFF de que quase havia deixado a seleção após uma suposta falta de apoio

Kylian Mbappé, atacante do PSG e da seleção francesa, respondeu alegações feitas pelo presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, de que o jogador quase havia deixado a seleção após uma suposta falta de apoio depois de um pênalti perdido.

Na ocasião, Mbappé desperdiçou uma cobrança na disputa de pênaltis contra a Suíça, pela Euro 2020, resultando na eliminação da França ainda nas oitavas de final da competição.

Le Graet disse que Mbappé estava bravo com a Federação Francesa de Futebol por não apoiá-lo o suficiente após o pênalti perdido e das críticas nas mídias sociais.

Em entrevista ao Le Journal du Dimanche, o presidente disse: "Eu me encontrei com ele depois da Euro, ele sentiu que a Federação não o defendeu após o pênalti perdido e das críticas nas redes."

“Nós nos encontramos por cinco minutos no meu escritório. Ele estava com raiva, ele não queria mais jogar pelo time francês - o que ele obviamente não quis dizer o motivo."

“Sabe como é, ele é um vencedor, ficou muito frustrado, como todos nós, pela eliminação. Ele é tão amigo da mídia. Ele é um cara legal, muito mais coletivo do que as pessoas pensam", afirmou o presidente.

Porém, o jogador de 23 anos disse que sua queixa era especificamente com o abuso racista que ele recebeu e, ainda, a falta de resposta dos dirigentes franceses.

No entanto, Mbappé agora acusou o presidente de ignorar o racismo. Nas redes sociais, o atacante disse: “Expliquei bem a ele que acima de tudo era em relação ao racismo, NÃO ao pênalti."

“No entanto, ele achava que não havia racismo...”

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

— Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Falando na época, o craque do PSG deixou claro que deixaria o elenco de Didier Deschamps caso fosse considerado um “problema”.

Ele disse: "Acima de tudo, eu nunca quis ser um problema. Mas a partir do momento em que senti que estava começando a me tornar um problema e que as pessoas sentiram que eu era um problema… recebi a mensagem, que meu ego era o que nos fazia perder, que eu queria ocupar muito espaço, e que sem mim, portanto, poderíamos ter vencido."

“Eu me encontrei com o presidente e conversamos sobre isso. O que eu fui reclamar com ele foi que fui insultado e chamado de 'macaco' após perder um pênalti. Isso não é a mesma coisa. Eu nunca vou reclamar de uma penalidade. O pênalti, fui eu que perdi", disse o jogador.

Enquanto isso, Mbappé e a França estão contando os dias para a defesa do título da Copa do Mundo, que acontece no Qatar, no dia 21 de novembro.