Avião de Neymar faz pouso de emergência em Roraima: as últimas informações

O brasileiro voltava para o Brasil de viagem rumo a São Paulo, mas acabou precisando pousar no norte do país

Nesta terça-feira (21), o avião particular do jogador Neymar, do PSG, precisou fazer um pouco de emergência às 2h em Boa Vista, Roraima, quando voltava para o Brasil em viagem.

A aeronave partia de Barbados rumo a São Paulo e, segundo o jornalista Mário Kempes, o pouso do avião foi devido um problema causado no para-brisa. Ao chegar no aeroporto de Boa Vista, Neymar ainda tirou foto com alguns funcionários do local.

Avião do Neymar, que estava vindo dos EUA, precisou fazer um pouso de emergência em Boa Vista, após sofrer uma avaria no pára-brisa.

Muito solícito, o craque da Seleção Brasileira tirou fotos com alguns funcionários do aeroporto. pic.twitter.com/U46ySxAWBO — Mário Kempes 🖖🏼 (@kempao) June 21, 2022

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Antes das imagens do jogador com as pessoas no aeroporto, não havia ainda confirmação de que o atleta estava realmente no voo, mesmo que sua irmã tenha publicado em seu Instagram uma imagem dos dois na pista de decolagem horas antes.

Mais artigos abaixo

O jogador passava férias com a irmã, Rafaella Santos, e a namorada, Bruna Biancardi, e estiveram em Las Vegas e Miami na última semana. Neymar, inclusive, visitou os colegas Cris Guedes e Bianca Coimbra, que esperam a chegada da bebê Antonella, do qual o atleta será padrinho.

Segundo a reportagem da ESPN, Neymar é esperado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ainda nesta terça-feira. Após os reparos que serão feitos no avião, o atleta possivelmente partirá ainda hoje para o sudeste do país e, ainda como relatou a ESPN, todos os passageiros do voo que acompanhavam o jogador, incluindo ele, passam bem.