Após saída do PSG, Leonardo revela conversas para ser diretor do Valencia

Ex-diretor do PSG disse estar "feliz" por ter seu nome especulado em clubes que já defendeu como jogador

O dirigente brasileiro Leonardo está livre no mercado após ser demitido pelo PSG. O ex-São Paulo revelou conversas com o Valencia para ser o novo diretor de futebol do clube, mas não apontou nada definitivo.

A segunda passagem de Leonardo como diretor de futebol do PSG acabou sem um aviso específico. Isso foi o que Leonardo falou ao jornal L'Équipe, na última sexta-feira (17).

Leonardo agora procura um novo clube para trabalhar e um provável destino é o Valencia. Na época de jogador, o brasileiro defendeu as cores valencianas entre 1991 e 1993, antes de rumar para o Kashima Antlers, do Japão.

Na entrevista citada ao L'Équipe, o cartola comentou sobre as conversas com o Valencia e se disse "feliz" por ser lembrado.

"Não há nada concreto. Falamos um pouco sim, mas nada mais. O fato de que as pessoas estejam falando de mim me deixa feliz. O Valencia é outro clube no qual joguei. Fui treinador no PSG e no Milan, dois clubes onde joguei. Ter jogado em um clube é algo positivo", declarou o brasileiro.

Se a negociação se confirmar, será o reencontro de Leonardo com Gennaro Gattuso. Os dois trabalharam juntos no Milan, e há pouco Gattuso foi anunciado como novo treinador do Valencia.