Presidente da MLS: "Ibrahimovic deve jogar no Milan em 2020"

Em entrevista, Don Garber, presidente da Major League Soccer, "deixou escapar" que Zlatan Ibrahimovic deve reforçar o Milan no próximo ano

A aventura de Zlatan Ibrahimovic nas terras do Tio Sam deve estar chegando ao fim. O presidente da Liga Americana, a , Don Garber, afirmou em entrevista que o destino do jogador atualmente no LA Galaxy deve ser a Europa: mais precisamente, o .

Enquanto falava sobre o "personagem" que é o sueco, o chefão da MLS deixou escapar que o Milan tem planos de contar com Ibrahimovic. Segundo Garber, "Zlatan é um cara interessante. Ele é personagem e tanto, como David Beckham foi um dia. Com 38 anos, ele agora está sendo recrutado pelo Milan, um dos maiores times do mundo."

Não seria a primeira passagem do sueco nos Rossoneri. Ibrahimovic teve uma pequena, mas marcante estadia no clube de Milão, de 2010 a 2012. Contratado junto ao por 24 milhões de euros, o centroavante marcou 56 gols com a camisa do Milan em apenas dois anos.

Ibra também foi o destaque da equipe no último Campeonato Italiano conquistado pelo Milan, na temporada 2010-11, vencendo o prêmio de Jogador da Competição. No ano seguinte, foi o artilheiro da , mas viu o caneco ficar com a , que iniciou aí sua sequência de oito títulos consecutivos do Campeonato Italiano, sequência essa que permanece até hoje.

O sueco encontra um Milan muito diferente do que ele era: acostumado a ser coadjuvante, fora das taças europeias e colecionando fracassos nos campeonatos nacionais. Na Serie A deste ano, por exemplo, os Rossoneri se encontram atualmente na 11ª colocação, muito distantes de seus rivais Juventus e Inter, líder e vice-líder da competição, respectivamente.