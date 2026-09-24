Preocupação ou tranquilidade? Revelada a situação do Real Madrid após as primeiras lesões da data Fifa

Reinou a tranquilidade no Real Madrid em relação à lesão de Ibrahima Konaté, depois que o zagueiro da seleção francesa deixou a concentração dos "Les Bleus" por causa de uma leve entorse no joelho direito, no momento em que o clube merengue se prepara para realizar exames adicionais a fim de avaliar sua condição de forma precisa.

A lesão de Konaté havia gerado certa preocupação dentro do Real Madrid, mas ela logo diminuiu, depois que o jogador foi submetido a exames com o departamento médico da seleção francesa, que se manteve em contato constante com o clube espanhol para informá-lo sobre a evolução de seu quadro, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Os responsáveis pela seleção francesa decidiram não arriscar com o zagueiro, apesar de a lesão ter sido descrita como leve, fazendo com que ele deixasse a concentração e retornasse à capital espanhola para dar continuidade ao processo de recuperação.

O Real Madrid recebeu os detalhes do estado de saúde de Konaté em tempo real, enquanto o jogador será submetido a novos exames no clube para determinar a extensão da lesão no joelho e o tempo provável de sua ausência.

Apesar disso, não há um clima de preocupação dentro do Real Madrid, já que as estimativas atuais não descartam a possibilidade de Konaté chegar a tempo para o confronto contra o Villarreal no próximo dia 10 de outubro, no estádio "Santiago Bernabéu".

A data de retorno do zagueiro francês segue vinculada à evolução do quadro de seu joelho nos próximos dias, à espera dos resultados dos novos exames e da definição de sua condição para atuar.