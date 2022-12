O prêmio em dinheiro para o terceiro lugar da Copa do Mundo 2022

O duelo está marcado para sábado , 17 de dezembro, entre Croácia e Marrocos

A Copa do Mundo de 2022 será decidida entre Argentina e França, no próximo domingo (18), o que também significa que já conhecemos as seleções que irão disputar a terceira posição do torneio: de um lado, a Croácia, atual vice-campeã, algoz do Brasil nas quartas e eliminada nas semis pelos argentinos -- com direito a mais um show de Lionel Messi; do outro a sensação deste Mundial, o Marrocos que vendeu caro o revés para a França. O duelo entre croatas e marroquinos vale, dentre outras coisas, um belo prêmio em dinheiro.

O vencedor da disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo do Qatar vai receber 27 milhões de dólares (cerca de R$ 142 milhões). A quantia é ligeiramente superior à dada ao quarto colocado da competição, 25 milhões de dólares (R$ 132 milhões). Para a edição 2022 do Mundial, a Fifa aumentou em 10% os gastos em premiações feitas em dinheiro em relação às quantias pagas em 2018, na Rússia.

A disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022 está marcado para 17 de dezembro. Atual vice-campeã, a Croácia já conseguiu uma vez em sua história o terceiro lugar. Foi em 1998, com a equipe que tinha em Suker o grande protagonista. Já os marroquinos, primeira seleção africana a chegar a uma semifinal do torneio, buscam aumentar ainda mais o tamanho de seu feito histórico.