O valor da disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo para Croácia e Marrocos

Marrocos e Croácia foram eliminados por França e Argentina, respectivamente, na semifinal da Copa do Mundo do Qatar. Agora, marroquinos e croatas duelam na disputa pelo terceiro lugar da competição, um jogo que não costuma gerar muito interesse mas que pode dar coisas importantes para ambos os lados.

Aos marroquinos, que puxaram para si boa dose do protagonismo desta edição do torneio ao eliminarem seleções como Espanha e Portugal, fazendo história como primeira equipe africana a alcançar as semifinais de uma Copa do Mundo, o terceiro lugar é um bônus que pode dar contornos ainda mais épicos para o enorme feito do time treinado por Walid Regragui.

Vale lembrar o contexto histórico: a primeira grande campanha do Brasil em Mundiais, a Copa de 1938, foi marcada pela terceira posição. O desempenho na França consolidou nacionalmente a idolatria e admiração a nomes como Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Em 1958 coisa parecida aconteceu com a seleção francesa do artilheiro Just Fontaine.

A seleção portuguesa pode até ter passado a sonhar com título nestes anos de Cristiano Ronaldo, mas não conseguiu igualar sua melhor campanha em Copas do Mundo, o terceiro lugar obtido em 1966 sob a batuta de Eusébio e companhia, um feito que marcou a história do país e ainda é visto com extremo carinho. E se a Bélgica não viu sua ótima geração ser coroada com troféu, a terceira posição de 2018 ao menos representou a melhor campanha dos Diabos Vermelhos no torneio.

Os próprios croatas sentiram, em 1998, o sabor de sorrir com um terceiro lugar -- sabor agridoce, sem dúvidas, mas ainda assim uma consolação a quem busca escrever sua história com protagonismo cada vez maior em Copas do Mundo. Agora em 2022, os croatas, atuais vice-campeões, podem até não sentir tanta empolgação com o duelo, mas a chance de vermos um eventual último jogo de Luka Modric em Mundiais, caso o camisa 10 jogue, já carregará consigo um caráter maior de importância para os axadrezados e o futebol como um todo.

Se pode ser considerado o jogo menos aguardado de uma Copa do Mundo, a disputa de terceiro lugar ao menos dá motivos para alguém sorrir. Feitos gigantes de seleções antes menores podem ser ainda aumentados, grandes craques em despedida do maior dos torneios podem ser, uma última vez, homenageados. Para quem gosta de futebol, não é pouca coisa.