Premier League: Previsões e odds para Chelsea x Liverpool

Os Blues recebem o Liverpool e são favoritos à vitória pela Premier League

Após a saída de Graham Potter do comando do Chelsea, os Blues recebem o Liverpool e são favoritos à vitória com 6/5 de odds na bet365.

Os cinco últimos encontros entre os dois times terminaram empatados e as odds são de 12/5 para que os pontos voltem a ser divididos nesta terça-feira.

Chelsea precisa reencontrar o gol

Com apenas 29 gols marcados esta temporada, o Chelsea tem o oitavo pior ataque do campeonato, mas pode começar a mudar essa situação neste encontro, onde tem odds de 12/5 para marcar em ambas as partes.

Mesmo em Stamford Bridge, os Blues não conseguiram faturar em quatro partidas da Premier League esta temporada, o que justifica que o Liverpool tenha 5/1 para ganhar a zero.

As cotações são de 7/10 para ''Ambas as Equipes Marcam'' e de 10/11 para que o jogo tenha mais de 2.5 gols.

Liverpool em busca de subir na tabela

Atualmente na oitava posição da tabela, o Liverpool tem jogos em atraso e pode ainda lutar pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, com cotação de 10/3 na bet365 para terminar no Top 4 do campeonato inglês.

No entanto, sua atuação como visitante têm sido fraca, perdendo oito jogos fora de casa durante a temporada, seu pior resultado desde 2014 e 2015.

Os Reds têm cotação de 9/4 para sair de Londres com mais uma derrota e de 8/1 para que o Chelsea consiga ganhar após estar em desvantagem.

Salah pode fazer a diferença

Durante a temporada, o internacional egípcio marcou apenas 12 gols na Premier League, mas com quatro desses gols tendo acontecido nos últimos quatro jogos, ele é favorito para marcar a qualquer altura do encontro com cotação de 9/4 na bet365.

Além disso, ele tem também cotações de 3/1 para marcar o primeiro ou o último gol de sua equipe.

Darwin Núñez e Diogo Jota, com cotações de 13/5, são os outros dois favoritos para marcar gols pelo Liverpool.

Do lado do Chelsea, João Félix, que marcou dois gols em oito encontros na Premier League, tem cotação de 12/5 para marcar a qualquer altura e de 13/2 para inaugurar o placar.

Hakim Ziyech, que ainda não conseguiu apontar nenhum gol com a camisa do Chelsea esta temporada, lidera as cotações para método do gol, com 8/1 para marcar de fora da área.

Quem será o novo técnico do Chelsea?

A derrota, por 2-0, em Stamford Bridge, frente ao Aston Villa ditou a demissão de Graham Potter, e viu Bruno Saltor ser anunciado como treinador interino.

Sua estreia no comando do time será exatamente frente ao Liverpool, mas ele não é favorito para ficar no cargo para a temporada seguinte, surgindo no oitavo lugar com cotação de 20/1.

O homem que lidera as apostas na bet365 para ser treinador do Chelsea no dia 01/09/2023 é Julian Nagelsmann, com 1/2, que recentemente saiu do comando do Bayern Munique.

Os favoritos seguintes são o ex-técnico da seleção da Espanha, Luis Enrique, com 5/1, e Zinedine Zidane, com 12/1.