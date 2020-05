FA Cup: final da Copa da Inglaterra será disputada em agosto

A competição foi paralisada ainda nas quartas de final pela pandemia de coronavírus mas será retomada junto com a Premier League

A Football Association, Federação Inglesa de Futebol, anunciou o calendário provisório para a retomada da , a Copa da , esperando que a final possa ser disputada no dia 1º de agosto. Nesta quinta-feira, foi oficializado que a Premier League também voltará , com o primeiro jogo em 17 de junho.

A ideia da FA é que a , torneio de clubes mais antigo do mundo, é disputar as rodadas finais em cinco datas: quartas de final em 27 e 28 de junho, semifinal em 18 e 19 de julho e a grande final no primeiro dia de agosto, tradicionalmente jogada em Wembley.

Inicialmente, os jogos das quartas de final seriam jogados em 9 de março. Com a pandemia de coronavírus, os jogos foram suspensos na Inglaterra em todos os níveis.

O atual campeão joga fora de casa contra o United, possível novo rico da terra da Rainha . Os dois times de Londres encarar seus adversários também fora de casa: o encara o enquanto que o viaja para jogar com o . O City recebe o .

Assim como na Premier League, todos os jogos serão com portões fechados.

Confira os jogos das quartas de final da FA Cup: