Pré-temporada, reforços, renovações: o planejamento do Flamengo para 2020

Diretoria Rubro-Negra trabalha para reforçar o elenco e manter peças importantes da equipe para o próximo ano

O ano mágico do terminou com o vice-campeonato do Mundial de Clubes, após a derrota por 1 a 0 para o Liverpool, em Doha, no Qatar. Nada que apague as conquistas recentes como Brasileirão e da América. O desfecho da temporada, inclusive, serviu de motivação para os dirigentes que já deram início ao planejamento para 2020.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Com o gostinho de quero mais, a diretoria do Flamengo trabalha para manter a equipe em alto nível, brigando pelos títulos mais importantes da próxima temporada. O mantra da torcida "pede o mundo de novo" não foi esquecido e segue na pauta. Para isso, alguns objetivos foram traçados: manter Jorge Jesus, segurar os destaques deste ano e trazer reforços para aumentar a competitividade dentro do elenco.

O atacante Pedro Rocha e o zagueiro Gustavo Henrique são os primeiros nomes a acertarem com o clube. Por conta dos contratos ainda em vigor com e , eles só devem ser anunciados oficialmente em janeiro, mas o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já garantiu a dupla no elenco para 2020.

Além deles, o Flamengo busca por um lateral-direito. Orejuela, do Cruzeiro, é o preferido. Ele, no entanto, tem contrato até 31 de dezembro e a equipe Celeste pode excercer o direito de compra. O espera o prazo para oficializar a proposta pelo jogador que pertence ao .



(Foto: Lucas Merçon / / Divulgação)

Um volante e principalmente um centroavante estão também na lista de prioridades da equipe. Ao todo, pelo menos cinco reforços são esperados para iniciar a temporada. Na estratégia de mercado, a diretoria, assim como em 2019, vai trabalhar por nomes em janeiro e em junho, quando a janela de transferências da Europa fica realmente mais atrativa e acessível.

Entre as tratativas por reforços, o Flamengo espera respostas de Jorge Jesus e Gabigol. O treinador, considerado prioridade pela cúpula do futebol, tem contrato até maio de 2020 e está perto de renovar até dezembro, o que é considerado crucial para os dirigentes, que não querem perder o português no meio da temporada.

Mas ainda que renove, isso pode acontecer, uma vez que Jorge Jesus deseja colocar cláusulas que o deixem mais confortáveis se alguns clubes específicos o procurarem como , , e .

Com Gabigol, as conversas também estão em curso, mas a decisão pode sair apenas em janeiro. Isso porque o atacante e seu staff vão sentar e conversar para então dar uma resposta definitiva ao Rubro-Negro, que tem tudo bem encaminhado com a Inter. o Flamengo ofereceu um montante de 18 milhões de euros pelo camisa 9.

Mais artigos abaixo



(Foto: Arquivo Pessoal)

Como é natural, alguns nomes do atual elenco não ficam para 2020, o zagueiro Rhodolfo é um deles. Ele não terá o contrato, que encerra no dia 31 de dezembro, renovado. Rodinei também está na lista dos negociáveis, assim como o colombiano Berrío. Alguns jovens da base também serão emprestados como o atacante Vitor Gabriel.

Aos jornalistas que estavam no aeroporto Marcos Braz disse sobre Rodinei:



“Eu não vi ainda a proposta do Inter, nao tem nada ainda, vamos ver isso no ano que vem” — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 23, 2019

Sobre o assédio que alguns atletas já estão recebendo como Bruno Henrique, que espera propostas baterem na mesa, Marcos Braz garantiu que o Flamengo só perderá os jogadores que se destacaram se eles quiserem sair. A cúpula do futebol já avisou ao empresário do atacante que pretende oferecer um bom reajuste salarial. Em pauta, já estão as renovações de Willian Arão e Diego Alves.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Entre chegadas e saídas, o Flamengo também trabalha para definir o planejamento da pré-temporada. Jorge Jesus quer realizar a preparação em outro país. O Rubro-Negro chegou a tentar Orlando, onde disputou a este ano, com a cidade cheia pela alta temporada e as férias, ficou difícil para encontrar hotel e espaços para treinar de última hora. A tendência é , terra natal do treinador, onde a marca do clube carioca se tornou febre.

Além da preparação, a equipe deve realizar alguns amistosos, uma vez que não pretende disputar a maior parte do , que na cabeça do treinador português é uma loucura para o calendário, muito por conta disso, o Flamengo fez um estudo minucioso da temporada e planejou os reforços também de olho nos desfalques que terá por conta de convocações para e .