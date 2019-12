Gabigol não tem pressa para decidir seu futuro no Flamengo

O atacante disse, após a derrota no Mundial de Clubes, que vai dar preferência ao seu período de férias

Não teve gol de Gabigol no . Mas isso não apaga a idolatria que o atacante construiu no , assim como a vontade do clube em seguir contando com seus serviços em 2020.

O artilheiro do futebol brasileiro em 2019 está emprestado pela , mas a equipe italiana já adiantou que não pensa em contar com Gabriel no futuro. O Flamengo já se acertou com os italianos, oferecendo R$ 16 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta, mas falta o próprio Gabigol manifestar o desejo de seguir no .

“Nós jogamos de igual para igual com o . Nós tivemos chances de marcar. É claro que sofremos, mas agora eu estou de férias”, afirmou o atacante após a vitória por 1 a 0 do Liverpool. Perguntado sobre o seu futuro, Gabigol preferiu focar no descanso após uma temporada na qual disputou 59 jogos.

“Eu vou curtir isso e vou, devagar, falar sobre o meu futuro”.

O camisa 9 nunca escondeu o desejo de apagar a péssima impressão deixada na sua primeira experiência na Europa, com passagens ruins pela própria Inter de Milão e também no , e sonha com boas propostas do exterior.

Em um passado recente, inclusive, citou o Liverpool como possibilidade, até para fazer parceria com Roberto Firmino, ainda que até o momento nenhuma conversa com os Reds tenha sido noticiada.

“Ele (Firmino) é um atacante muito bom e tem sido ótimo pelo Brasil. É uma inspiração para mim”, afirmou no início do mês. “Seria um prazer jogar com ele. Talvez a gente faça uma parceria na seleção, no futuro, e o Liverpool é um time onde qualquer um quer jogar”.