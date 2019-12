Flamengo mira Orejuela e fica em compasso de espera pelo lateral

Clube espera até o dia 31 de dezembro, prazo estipulado para Cruzeiro exercer a compra, para oficializar uma proposta pelo lateral

O Flamengo vai decidir o Mundial de Clubes contra o Liverpool, na tarde deste sábado (21), em Doha, no Qatar. Enquanto Jorge Jesus passou a semana preparando a equipe para o grande confronto, a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol, trabalhou nos bastidores e agitou o mercado rubro-negro. Com as contratações de Pedro Rocha e Gustavo Henrique bem encaminhadas, os dirigentes trabalham agora nas tratativas por Orejuela.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O lateral-direito tem contrato de empréstimo com o até dia 31 de dezembro. O clube mineiro pode exercer a opção de compra até esta data, mas o próprio jogador já deixou claro internamente o desejo de vestir a camisa do . O colombiano de 24 anos pertence ao e não faz parte dos planos do clube holandês.

Mais artigos abaixo

O centro de inteligência do Flamengo mapeou e acompanhou de perto Orejuela nesta temporada e Jorge Jesus deu o aval para a chegada do jogador. Além disso, o clube encaminhou as saídas de Rodinei para o e João Lucas para o Sport.

Com a crise financeira que vive o Cruzeiro, a diretoria do Flamengo não acredita que o clube exerça a opção de compra e espera apenas o prazo terminar para oficializar a proposta.