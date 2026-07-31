A transferência do internacional egípcio Emam Ashour para as fileiras do Al-Ittihad saudita continua enfrentando grandes obstáculos, depois de o Al-Ahly manter sua posição contrária a abrir mão de um de seus principais craques, exceto sob condições financeiras específicas, apesar da melhora na proposta apresentada pelo clube saudita nas últimas horas.

De acordo com informações obtidas pelo site "Africa Foot", o Al-Ittihad saudita intensificou suas tentativas de contratar Emam Ashour e elevou o valor de sua proposta de forma notável, em uma tentativa de convencer o Al-Ahly a aceitar a venda do meio-campista internacional.

O relatório esclareceu que o Al-Ittihad apresentou uma nova proposta no valor de 6 milhões de dólares, além de 2 milhões de dólares adicionais na forma de bônus e variáveis atrelados à conquista de diferentes objetivos esportivos, o que representa um aumento claro em comparação com a primeira proposta que o clube saudita havia apresentado anteriormente.

Apesar da melhora na contrapartida financeira, o Al-Ahly não hesitou em rejeitar a proposta assim que ela chegou, mantendo sua posição contrária a negociar nesses termos.

Al-Ahly define suas exigências financeiras

A diretoria do Al-Ahly reafirmou sua posição de forma clara, informando aos dirigentes do Al-Ittihad que não considerará a venda de Emam Ashour a não ser mediante a obtenção de 10 milhões de dólares em dinheiro.

O clube egípcio também concedeu ao seu par saudita um prazo de 48 horas para atender a essa condição, caso deseje concretizar a transferência antes do fechamento da janela de negociações.

Fontes exclusivas revelaram ao "Africa Foot" que o Al-Ittihad demonstrou concordância inicial em pagar o valor solicitado pelo Al-Ahly, estimado em 10 milhões de dólares, mas impôs a condição de parcelamento da quantia.

O clube saudita propõe pagar 6 milhões de dólares imediatamente após a assinatura dos contratos, e os 4 milhões de dólares restantes seriam pagos em duas parcelas, a primeira no início do mês de janeiro e a segunda no mês de março.

Al-Ahly rejeita o parcelamento

O Al-Ahly rejeitou essa fórmula de forma categórica e reafirmou seu empenho em obter o valor total da transferência no momento da assinatura dos contratos, sem qualquer parcelamento ou adiamento no pagamento.

Diante dessa postura, um dos dirigentes do Al-Ittihad pediu um prazo adicional e final para apresentar a resposta definitiva antes do término do prazo estabelecido pelo Al-Ahly.

Emam Ashour tem contrato com o Al-Ahly que se estende até junho de 2028 e é considerado um dos pilares fundamentais do projeto da equipe nos próximos anos.

O meio-campista, de 28 anos, continua atraindo o interesse de vários clubes, mas a diretoria do Al-Ahly parece determinada a mantê-lo e não aceitará sua saída a não ser que receba uma proposta que atenda integralmente às suas exigências financeiras, principalmente a obtenção do valor da transferência em dinheiro no momento da conclusão do acordo.