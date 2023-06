Pouso Alegre x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Pouso Alegre e Remo se enfrentam neste sábado (17), a partir das 16h30 (de Brasília), pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento, com oito pontos, o Remo chega embalado com dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos. Para o confronto, Marcelo teve o seu nome registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e será relacionado.

"Estamos em uma sequência legal, a equipe está evoluindo bastante. Já entendemos aquilo que o professor vem pedindo, e isso tem nos motivado ainda mais. Esperamos manter essa sequência, não só de invencibilidade, mas também de bons jogos que estamos fazendo", afirmou o zagueiro Diego Ivo.

"A confiança está voltando, temos feito aquilo que o professor está pedindo, isso tem dado mais consistência para nós. E a concentração também tem aumentado. Acho que todos os setores precisavam dessa confiança, todo mundo está começando a entender o que o professor quer. Isso facilita. O time está mais compactado, mais concentrado", completou.

Do outro lado, o Pouso Alegre, no meio da tabela, com 11 pontos, conquistou sua primeira vitória contra o Figueirense na última rodada, com um placar de 2 a 1. O triunfo veio após três derrotas e dois empates.

Prováveis escalações

Pouso Alegre: Rafael Pascoal; Weriton, Rayan, Renato Vischi e César Nunes; Igor Pereira, Djalma e Érick Salles; Geovane Meurer (Vinícius Boff), Ingro e Paulo Henrique. Técnico: Roger Silva.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Claudinei (Richard Franco) e Rodriguinho; Pedro Vitor, Muriqui e Fabinho (Pablo Roberto). Técnico: Ricardo Catalá.

Desfalques

Pouso Alegre

Sem desfalques confirmados.

Remo

Leonan, Ícaro e Ronald estão fora.

Quando é?