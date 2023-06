Pouso Alegre x Confiança ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Pouso Alegre e Confiança se enfrentam nesta quarta-feira (7), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Manduzão, em Minas Gerais, pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Após três derrotas seguidas na Série C, o Confiança chega pressionado em busca da recuperação para seguir na zona de classificação para a segunda fase do torneio. Para o confronto, o técnico Vinícius Eutrópio não poderá contar com Fábio, expulso contra o Amazonas. Betinho é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Pouso Alegre, com sete pontos, vem de três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos, e está a um ponto do Aparecidense, que abre a zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Pouso Alegre: Rafael Pascoal; Nando, João Vialle, Renato Vischi e Nathan; Igor Pereira, Djalma e Patrick Allan; César, Ingro e Paulo Henrique. Técnico: Roger Silva.

Confiança: Paulo Gianezini; Lenon, Salazar (Adalberto), Adryan e Felippe Borges; Betinho, Bruno Camilo e Dione; Willians Santana, Negueba e Lucas Vieira. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Desfalques

Pouso Alegre

Sem desfalques confirmados.

Confiança

Fábio, expulso contra o Amazonas, cumprirá suspensão.

Quando é?