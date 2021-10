Poucos minutos em campo geram incômodo em Wijnaldum no PSG

O holandês não vem sendo utilizado pelo treinador Mauricio Pochettino

Uma das contratações de "luxo" do PSG para a temporada 2021/22, Georginio Wijnaldum está insatisfeito no clube francês. E quem revela isso é o próprio jogador.

Contratado em junho, o holandês não vem conseguindo atuar regularmente, como fazia no Liverpool, e jogou apenas cerca de dez minutos em quatro dos últimos cinco jogos do Paris Saint-Germain na temporada.

Contra o Manchester City, inclusive, na primeira "decisão" do PSG na Liga dos Campeões, Wijnaldum saiu do banco de reservas apenas aos 33 do segundo tempo. E essa situação não vem deixando o meio-campista feliz.

Em entrevista ao portal holandês NOS, o jogador deixou claro que não está feliz com a reserva, não se adaptou bem ao clube francês e espera receber mais minutos com Pochettino.

"A situação atual não é a que eu gostaria. Isso é comum no futebol, preciso aprender a lidar, sou um lutador e vou trabalhar duro para mudar isso." declarou Wijnaldum. "Joguei muitos minutos nos últimos anos, não estou acostumado com essa situação [de ficar no banco]. Eu optei por dar um novo passo na carreira e isso acaba acontecendo. É algo difícil."

Tendo sido contratado de graça, o holandês optou por não renovar o seu contrato no Liverpool, mas vem sido preterido por Verratti, Gueye e um Ander Herrera na melhor fase de sua carreira. Agora, tentará reverter a situação para conquistar o posto de titular - futebol, como todos nós sabemos, o atleta tem de sobra.

O PSG volta aos gramados nesta próxima sexta-feira (15), diante do Angers, no Parc de Princes, pela 10ª rodada da Ligue 1.