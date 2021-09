Herrera, a arma do PSG que tem ofuscado Neymar e Messi

Em sua terceira temporada no Paris Saint-Germain, o espanhol vive a melhor fase de sua carreira e vem surpreendendo a todos

No PSG, não são apenas Mbappé, Icardi, Neymar e Hakimi que marcam gols. Desde o início da temporada, a equipe também vem contando com Idrissa Gueye (dois tentos), mas principalmente com a grande surpresa Ander Herrera.

Com quatro gols e uma assistência em nove jogos, o espanhol vive o seu melhor momento desde que chegou ao time parisiense. Para se ter uma ideia, já dobrou seu número de gols pelo clube: até então, tinha marcado apenas dois gols em duas temporadas em Paris.

Trata-se de uma grande surpresa até mesmo para quem está dentro do clube ou para parte de sua torcida. Como explicar um jogador com apenas dois gols em duas temporadas marcar quatro vezes e ofuscar nomes como Messi e Neymar?

Uma das razões para esse bom começo pode ser a pré temporada comandada pelo treinador Mauricio Pochettino. Enquanto boa parte do elenco participou de torneios como a Copa América e a Eurocopa, perdendo parte da pré-temporada, Ander Herrera (assim como Hakimi, outro destaque neste início), esteve treinando desde o começo e já está em sua plena condição física.

Segundo o L'Equipe, o ótimo começo do espanhol vem surpreendendo até parte da diretoria. Mas não Pochettino, fã de longa data de sua versatilidade, inteligência tática e dedicação dentro de campo. Assim, deve seguir utilizando o meio-campista na equipe titular enquanto essa boa fase continuar.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DE @AnderHerrera DE NOVO!!!!!



Jogada de @KMbappe pela direita e a bola sobrou de novo para ANDER HERRERA em tarde de artilheiro!!!!#Ligue1 | #PSGCF63 2⃣x0⃣ pic.twitter.com/thNotsX9bL — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) September 11, 2021

"É um craque, um jogador de primeira linha, muito dedicado, profissional, se entrega completamente à serviço da equipe. Sabe como marcar, fecha os espaços." elogiou o treinador na entrevista coletiva antes do jogo contra o Montpellier, neste sábado (25). "Sempre está 100%, jogando ou não. É o tipo de jogador que todo técnico gosta de ter."

Elogiado também pela postura fora de campo, vai ganhando cada vez mais importância no elenco do PSG, tido como líder nos vestiários e exemplo para os mais jovens. No ano passado, por exemplo, foi um dos atletas que fez declarações públicas criticando a ideia da Superliga Europeia. "Acredito em uma Liga dos Campeõse melhorada, não em pessoas ricas roubando o que o povo criou", declarou.

Sem Messi, lesionado, o PSG enfrenta o Montpellier neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Parc de Princes, pela oitava rodada da Ligue 1.