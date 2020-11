Pouco espaço de Reinier no Borussia Dortmund irrita o Real Madrid, diz site

O jovem, revelado pelo Flamengo, ainda não foi titular e sequer esteve no banco do time alemão no clássico da Bundesliga

Reinier se preparou ao longo da semana tendo em vista o seu primeiro grande jogo com a camisa do na , o clássico contra o de Munique. Entretanto, por opção do técnico suíço Lucien Favre, não ficou nem no banco de reservas. Na imprensa espanhola, segundo o site AS, os relatos são de que o , que emprestou o brasileiro aos alemães, não estaria nada satisfeito com as poucas oportunidades que o ex-jogador do vem recebendo.

Contratado pelo Real Madrid junto ao Flamengo em 2019, por 30 milhões de euros, Reinier disputou jogos apenas pelo Castilla, o time B dos merengues, em sua chegada à Europa. A escolha tem sido de praxe, seguindo os primeiros passos de outros jovens brasileiros do clube, como Vinícius Júnior e Rodrygo. Entretanto, ao contrário dos compatriotas, Reinier, de 18 anos, ainda não era visto como preparado o suficiente para ser uma opção constante na equipe de Zidane.

A opção pelo empréstimo ao Borussia Dortmund seguiu o critério de que a equipe alemã tem se especializado em aperfeiçoar o futebol de jovens valores do futebol – como aconteceu no passado com Mario Gotze e, hoje em dia, vem sendo o caso de Jadon Sancho e Haaland especialmente. Além da experiência de ser um clube que joga a , a expectativa era de que Reinier receberia, no Signal Iduna Park, as chances que não vinha recebendo na capital espanhola. Entretanto, o brasileiro não tem tido tantos minutos quanto o esperado.

Até o momento, Reinier disputou sete jogos (incluindo um clássico contra o Bayern, que terminou com derrota na supercopa alemã), mas não foi titular nenhuma vez. O brasileiro também não participou de gols. No duelo deste sábado (07) contra o Bayern de Munique, que valia a liderança da Bundesliga, o Dortmund foi derrotado por 3 a 2: motivo e descontentamento para o clube aurinegro, para Reinier... e a quilômetros de distância do Real Madrid, que esperaria ver a sua joia ser mais valorizada. A temporada, contudo, ainda é muito longa.