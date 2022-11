Portuguesa x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 15h (de Brasília), em São Bernardo, pela nona rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, no streaming, do Youtube da FPF e do Paulistão Play, na internet.

Lanterna com apenas 2 pontos, a Portuguesa entra em campo querendo a sua primeira vitória no campeonato. Já o São Paulo é o líder, com 21 pontos, e quer manter dar sequência ao seu bom momento.

Escalações:

Escalação do provável SÃO PAULO: Carla, Thais, Maressa, Micaelly, Carina, Fernanda, Danielli, GIslaine, Janela, Vitoria e Rafaela.

Escalação do provável PORTUGUESA: Danielle, Ana Beatriz, Sabrina, Flaviane, Alessandra, Amanda, Isabelly, Marcella, MAriana, Cinthia e Thais.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

Portuguesa

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 16 de novembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Bateão, São Bernardo do Campo - SP