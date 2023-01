Portuguesa da Ilha x Vasco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), na Ilha do Governador; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa da Ilha e Vasco se enfrentam na noite desta quinta-feira (26), às 21h10 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo para todo o Brasil dos canais Band, na TV aberta, e BandSports, na TV fechada.

Depois da pré-temporada nos EUA, o Vasco entrará em campo pela primeira vez na temporada com o time principal no Cariocão. Até o momento, o time alternativo ainda não conseguiu vencer o Estadual, com dois empates (com o Madureira e Audax-Rio), enquanto a Portuguesa da Ilha registra duas derrotas e uma vitória no Cariocão.

Para o confronto na Ilha do Governador, o técnico Barbieri deve manter a base do time que disputou os amistosos com o River Plate (perdeu por 3 a 0) e o Inter Miami (venceu por 3 a 0).

Em 64 jogos disputados entre as equipes, o Vasco possui ampla vantagem, com 55 vitórias, contra apenas cinco da Portuguesa, além de quatro empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Cruzmaltino venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vasco: Ivan, Pumita, Miranda (Robson Bambu), Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Nenê, Gabriel Pec, Eguinaldo e Pedro Raul.

Escalação do provável Portuguesa: João Lopes; Joazi, Fredson, Gerson, Yuri, Charles, Fernandes, Anderson Rosa, João Paulo, Cafu, Emerson Carioca.

Desfalques

Vasco

De Lucca e Orellano seguem no departamento médico.

Portuguesa da Ilha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?