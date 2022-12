Portugal já ganhou Copa do Mundo? Quantos títulos tem?

Portugueses sequer chegaram à uma semifinal de Mundial, mas bateram na trave duas vezes

A seleção portuguesa tem em seus livros dois dos maiores craques da história do futebol - Cristiano Ronaldo e Eusébio -, recordes históricos e muita expectativa. Mas uma coisa que Portugal não tem é uma taça da Copa do Mundo para exibir em seu museu. Isso mesmo, os portugueses jamais foram campeões do mundo, e nem sequer chegaram à uma final do torneio.

Portugal, em 2022, está participando de sua oitava Copa do Mundo, e com um gostinho de agora ou nunca para Cristiano Ronaldo, que deve estar disputando a competição pela última vez. A briga pelo título é o objetivo claro dos portugueses, mas chegar à uma decisão já seria um feito histórico para a seleção que bateu na trave por duas vezes.

Portugal, que não entrou na primeira edição e não se qualificou para outras 13, tem como melhores campanhas na Copa do Mundo as duas edições em que chegaram às quartas de final - e depois foram à disputa de terceiro lugar. A primeira delas veio em 1966, justamente o primeiro Mundial disputado pelos portugueses, e com Eusébio comandando a equipe. Na ocasião, foram derrotados nas quartas pela Inglaterra, dona da casa e eventual campeã da edição, e venceram a União Soviética para confirmar a terceira posição.

Quarenta anos depois, em 2006, já com um jovem Cristiano Ronaldo no elenco, mais uma partida de quartas de final perdida. Desta vez, a algoz foi a França, que acabou com o vice-campeonato. E o resultado da disputa pelo terceiro lugar não foi bem sucedido, uma vez que Portugal acabou perdendo o jogo para a Alemanha e ficando apenas em quarto, sem ao menos levar uma medalha para casa.

Além das duas campanhas de quartas de final, a seleção de Portugal ainda foi eliminada na primeira fase três vezes, em 1986, 2002 e 2014, além de mais duas nas oitavas de final (2010 e 2018).