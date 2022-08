Porto x Sporting Lisboa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Português

Partida acontece neste sábado (20), pela terceira rodada da Primeira Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo clássico português, Porto e Sporting se enfrentam neste sábado (20), no Estádio do Dragão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Os Dragões do Porto querem conquistar mais três pontos para manter a liderança da competição. Para isso, o técnico Sergio Conceição não terá nenhum desfalque e poderá contar com força máxima para o clássico.

Para o duelo, o técnico Ruben Amorim, do Sporting, já não poderá contar com Bruno Tabata, negociado com o Palmeiras, e Matheus Nunes, negociado com o Wolves. Por isso, o técnico deve promover Ricardo Esgaio ao time titular.

Prováveis escalações

Possível escalação do Porto: Diego Costa; Mario, Pepe, Marcano, Sanusi; Grujic, Uribe, Pepê, Loader; Taremi e Evanilson.

Possível escalação do Sporting: Adan; Neto, Coates, Inacio; Pedro Porro, Ugarte, Esgaio, Matheus Reis; Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Marcus Edwards.

Desfalques da partida

Porto:

Sem desfalques confirmados

Sporting:

Daniel Bragança: lesionado

Quando é?

JOGO Porto x Sporting DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Nuno Almeida (POR)

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto (POR)

Quarto árbitro: Vítor Ferreira (POR)

VAR: Hugo Miguel (POR)

Últimos resultados e próximos jogos

Porto

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 5 x 1 Marítimo Campeonato Português 6 de agosto de 2022 Vizela 0 x 1 Porto Campeonato Português 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rio Ave x Porto Campeonato Português 28 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) Gil Vicente x Porto Campeonato Português 4 de setembro de 2022 A definir

Sporting

JOGO CAMPEONATO DATA Braga 3 x 3 Sporting Campeonato Português 7 de agosto de 2022 Sporting 3 x 0 Rio Ave Campeonato Português 13 de agosto de 2022

Próximas partidas