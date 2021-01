Porto x Benfica: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico português será disputado nesta sexta-feira (15), pela 14ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico português na área! e entram em campo nesta sexta-feira (15), às 18h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 14ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Benfica DATA Sexta-feira, 15 de janeiro de de 2020 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Equipes brigam pela vice-líderança do Português / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

QUAIS SÃO OS CANAIS DO FOX SPORTS?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Empatados com 31 pontos, Porto e Benfica lutam pela vice-liderança do Português nesta sexta-feira (15).

O técnico Jorge Jesus tem mais três casos positivos de Covid-19. No entanto, o clube não confirma os jogadores afastados.

Já o Porto espera que Conceição volte ao time titular, enquanto Malang Sarr, Marko Grujic e Toni Martinez possam parar no banco de reservas.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; , Pizzi, Weigl, Rafa; Seferovic, Nunez.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Nanu, Mbemba, Leite, Sanusi; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 2 x 0 Tondela Campeonato Português 8 de janeiro de 2021 Estrela Amadora 0 x 4 Benfica Taça de 12 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Braga x Benfica 20 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) Benfica x Nacional Campeonato Português 24 de janeiro de 2021 13h (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Famalicão 1 x 4 Porto Campeonato Português 8 de janeiro de 2021 Nacional 2 x 4 Porto 12 de janeiro de 2021

Próximas partidas